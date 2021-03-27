Онищенко призвал россиян отказаться от летнего отдыха за границей

Онищенко призвал россиян отказаться от летнего отдыха за границей
Геннадий Онищенко подчеркнул, что можно отправляться в отпуск в европейские страны, однако следует учитывать статистику заболеваемости в каждой стране. Фото: duma.gov.ru

Россиянам лучше пока не летать на отдых за границу. Такое заявление сделал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, отдых в России может выйти гораздо дешевле заграничных поездок. Туристическая инфраструктура в РФ в последнее время набирает обороты, а соблюдение ограничительных мер позволит защититься от COVID-19.

В беседе с НСН Онищенко также призвал сделать прививки от COVID-19 всех, кто этого еще не сделал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, как восстановить сосуды после коронавируса. Врач объяснил, что решить эту проблему медикаментозно невозможно — сосудистые препараты не окажут волшебного воздействия.

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