Врач рассказал, как восстановить сосуды после коронавируса

Врач рассказал, как восстановить сосуды после коронавируса
Для восстановления организму недостаточно медикаментов, нужна ваша забота - правильное питание, физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Фото: Pixabay

Врач-терапевт Георгий Сапега в эфире радио Sputnik дал советы по восстановлению сосудов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Эксперт подчеркнул, что решить эту проблему медикаментозно невозможно — сосудистые препараты не окажут волшебного воздействия. Вернуть тонус кровеносной системы можно, соблюдая несколько правил. В частности, лучше не принимать такие таблетки как аспирин, ибупрофен и другие противовоспалительные без назначения врача, так как это может вызвать кровотечения.

Кроме того, стоит разнообразить рацион пятью порциями овощей и фруктов каждый день для восполнения дефицита витаминов. Также необходимо отказаться от вредных привычек и обеспечивать себе регулярную физическую нагрузку. Тем, у кого после ковида нарушилась свертываемость крови и появилось воспаление сосудов, стоит придерживаться выписанных медикаментов, предупреждающих развитие тромбоза. Стоит беречь организм от повреждений и повышенного артериального давления и желательно избегать контактных видов спорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медик оценил масштабы постковидного синдрома в России.

COVID-19 здоровье пандемия постковидная реабилитация


 

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