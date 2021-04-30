Роспотребнадзор призвал россиян привиться от коронавируса на майских праздниках

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова россиянам в ближайшие выходные нужно воспользоваться возможностью бесплатно привиться от COVID-19.

«Главное, что мы можем сделать в эти выходные… мы должны воспользоваться возможностью, которую дает государство — бесплатно привиться против коронавируса»,- заявила она в эфире канала «Россия 24».

На сегодняшний день в Петербурге от коронавируса вакцинировались 563 306 человек. 426 893 — полностью завершили цикл вакцинации.

За минувшие сутки первую прививку сделали 6 005 человек, вторичную – 8 405. Согласно данным из отчета Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой болезни, запас вакцины в Северной столице составляет 170 196 комплектов доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 725 новых-ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 662 человека.