В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 725 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 725 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено 415 024 заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 662 человека. Третье место у Подмосковья — 651 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о риске нового роста заболеваемости коронавирусом.