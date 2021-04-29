Петербуржцев предупредили о риске нового роста заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 29 апреля, по сравнению с прошлым четвергом наблюдается рост регистрации новых случаев коронавируса в медицинских организациях на 10,56, общее количество составляет. Число активных больных также выросло, но незначительно— на 0,1 %.

При этом рост суточной госпитализации снизился на 1,37% в сравнении с аналогичным днем прошлой недели, сообщили в Оперштабе.

Отмечается, что есть высокая вероятность нового роста заболеваемости, поэтому всеобщая вакцинация населения города очень актуальна.

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 415015 случаев заражения COVID-19. Скончались 13181 человек, в том числе 27 — за последние сутки. Выздоровело 373725 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.