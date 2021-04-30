Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона» впервые после травмы

Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона» впервые после травмы
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин принял участие в тренировке команды впервые после травмы. Об этом сообщает журналист Такир Эль-Башир в своем Twitter.

В общей сложности хоккеист провел 30 минут, после чего покинул площадку.

Напомним, Овечкин пропустил три последних матча из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне нападающий провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 68 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл


 

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