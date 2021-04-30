В Красносельском районе Петербурга вспыхнул гараж

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. О полыхающем гараже рассказали очевидцы.

Возгорание случилось вечером 30 апреля на улице Летчика Пилютова, 34 /1.

В Сети появилось видео с места происшествия.

«На Лётчика Пилютова 34 /1 загорелся гараж, хорошо, что людей внутри не обнаружилось», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место прибыли спасатели. Возгорание произошло в цельнометаллическом гараже (3×6 метров). Справиться с огнем удалось к 22:10. Отмечается, что гараж изнутри полностью выгорел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что десятки сараев сгорели при крупном пожаре в Лужском районе Ленинградской области. Площадь возгорания составила около 380 «квадратов».