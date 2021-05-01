Ученые обнаружили в Саудовской Аравии сооружения древнее Стоунхенджа на 2,5 тыс. лет

Ученые обнаружили в Саудовской Аравии сооружения древнее Стоунхенджа на 2,5 тыс. лет
Найдены исторические сооружения, которые старше Стоунхенджа. Фото: pixabay

В Саудовской Аравии было обнаружено древнее сооружение, которое датируется 5300-5000 годам до нашей эры.

Ученые из Университета Западной Австралии отважились на достаточно затратный и непростой проект, результатом которого стал находка в Саудовской Аравии камней, чей возраст превышает 2500 лет Стоунхендж. Об этом сообщается в публикации научного журнала «New Scientist».

Исследователи после подробного изучения территорий Саудовской Аравии выявили большие камни, которые ранее не изучали. Так эксперты думают, что прямоугольные строения были нужны для предполагают для хранения.

Здесь же археологи нашли рога и черепа крупно рогатого скота, они могут быть доказательством того, что тут происходили жертвоприношения.

А вот уже исследование данных черепов показало, что они относятся к 5300-5000 годам до нашей эры. Если это так, то эти строения на 2,5 тыс. лет старше знаменитого Стоунхенджа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые нашли в Китае след детеныша стегозавра.

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