Ученые нашли в Кита след детеныша стегозавра

Ученые нашли в Кита след детеныша стегозавра
Найден след маленького динозавра. Фото: Pixabay

Палеонтологи Китайской Народной Республики заметили окаменелый след стегозавра, который сравнили с кошкой, потому находка констатирует о детеныше динозавра.

По словам исследователей этому следу примерно сто миллионов лет. Известно, что стегозавры из рода позднеюрских динозавров питалась травой.

Так стегозавры ходили по земле около 155—145 млн лет назад. Узнать такое животные было всегда не трудно, ведь у него есть отличительные особенности: шипы на хвосте и костяные пластины на спине.

Найденный след говорит о том, что маленький динозавр был размером не более кошки, однако взрослые особи вырастают до громадных размеров. Так, полагают, что длина стегозавра достигала девять метров, а высота четыре.

Китайские ученые поняли, что у оставленного следа длина 5,7 сантиметров. Затем исследователи установили, что дети стегозавров передвигаться могли, опираясь на пальцы и подушечки лап.

Однако взрослые динозавры наступали на пятку.

Также Gazeta.spb.ru писала, что американские ученые впервые создали эмбрион гибрида человека и обезьяны.

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