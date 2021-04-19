Ученые впервые создали эмбрион гибрида человека и обезьяны

Однако некоторые исследователи со скептицизмом смотрят на идею создания помести человека и макаки-крабоеда, с этической точки зрения.
Американские и китайские ученые совершили прорыв. Один из авторов проекта Хуан Бельмонте объяснил, что это их первый удачный опыт такого эксперимента.
Ранее сделать подобное не получалось в связи с тем, что человеческие клетки в таких зародышах практически не приживаются.
Тогда как другой ученый Изписуа Бельмонте рассказал, что открытие в дальнейшем поможет в выращивании человеческие органы для пересадки.
Сообщается, что макаки-крабоеды — это близкие родственники человеку.
Исследование предусматривало попытку встроить стволовые клетки человека в зародыши обезьян. С помощью китайского специального прибора появилась возможность поддерживать жизнеспособность зародышей обезьян вне утробы матери.
То есть авторы проекта в зародыши обезьян ввели по 25 стволовых клеток человека. Большее количество эмбрионов продолжили развиваться еще почти три недели. При этом, стоит отметить, что доля человеческих клеток в них не сильно изменилась.
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