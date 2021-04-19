Ученые впервые создали эмбрион гибрида человека и обезьяны

Ученые впервые создали эмбрион гибрида человека и обезьяны
Джулиан Савулеску выразил уверенность в том, что в скором времени химеры человека и животных будут успешно создаваться для проведения трансплантаций. Фото: pixabay.com

Однако некоторые исследователи со скептицизмом смотрят на идею создания помести человека и макаки-крабоеда, с этической точки зрения.

Американские и китайские ученые совершили прорыв. Один из авторов проекта Хуан Бельмонте объяснил, что это их первый удачный опыт такого эксперимента.

Ранее сделать подобное не получалось в связи с тем, что человеческие клетки в таких зародышах практически не приживаются.

Тогда как другой ученый Изписуа Бельмонте рассказал, что открытие в дальнейшем поможет в выращивании человеческие органы для пересадки.

Сообщается, что макаки-крабоеды — это близкие родственники человеку.

Исследование предусматривало попытку встроить стволовые клетки человека в зародыши обезьян. С помощью китайского специального прибора появилась возможность поддерживать жизнеспособность зародышей обезьян вне утробы матери.

То есть авторы проекта в зародыши обезьян ввели по 25 стволовых клеток человека. Большее количество эмбрионов продолжили развиваться еще почти три недели. При этом, стоит отметить, что доля человеческих клеток в них не сильно изменилась.

Также Gazeta.spb.ru писала, что американские ученые рассказали, что будет при недостатке витамина D

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