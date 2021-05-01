В Кировском районе глубокой ночью смогли локализовать пожар на шиномонтажке

В Петербурге ночью с 30 апреля на 1 мая произошел сильный пожар, который МЧС удалось локализовать лишь после 02:00. Об этом сообщает «78 канал».

Так, в Кировском районе города на дороге на Турухтанные острова, 24/5, случилось возгорание.

Пламя огонь охватило одноэтажное здание шиномонтажа.

Известно, что о пожаре стало известно сотрудникам пожарной охраны в 23.41.

Пламя разошлось по площади в 200 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Горела кровля здания и расположенный рядом склад покрышек.

Стоит заметить, что ранг пожара повысили до № 1-Бис. Тушили пожар 27 человек личного состава МС и шесть единиц спецтехники.

По неподтвержденным данным пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спасатели тушили квартирный пожар на Казанской улице. На месте работали 15 сотрудников МЧС.