После рейда из съемных квартир Василеостровского района 45 иностранных граждан поехали в полицию

После рейда из съемных квартир Василеостровского района 45 иностранных граждан поехали в полицию
Задержано 45 граждан. Фото: скриншот пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге в Василеостровском районе города правоохранительные органы провели рейд, в результате которого 45 иностранных граждан поехали в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

60 сотрудников полиции осмотрели больше двух тысяч квартир в Василеостровском районе. Таким образом были зафиксированы нарушения, связанные с незаконным проживанием иностранных граждан.

Цель правоохранителей была проверить квартиры, которые сдают в аренду, а также легальность нахождения в них жильцов.

Особое значение имел момент выявлений нарушений миграционного законодательства и обнаружение «резиновых» квартир, в которых могут быть прописаны десятки, а то и сотни граждан.

Из 41 дома 21 квартира вызвала сомнения у сотрудников полиции. Нарушения выявили на улицах Железнодорожной и В. Шефнера.

После рейда 45 иностранных граждан поехали в полицию. А уже затем 29 из них привлекли к административной ответственности за нарушения норм миграционного законодательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга нашли почти 40 мигрантов-нелегалов.

Василеостровский район мигранты новости СПб рейд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Первомай Петербургу подарено солнце и + 10
После рейда из съемных квартир Василеостровского района 45 иностранных ...
Гостиница для животных, аренда недвижимости и спорт: аналитики назвали ...
Президент России Владимир Путин подписал указ о взимании штрафа до 50 тыс. ...
В развороченной фуре в ДТП на Киевском шоссе погиб водитель
Кишки навыворот: разбитая фура лежит на Киевском шоссе
1 мая в Юсуповском саду будут стрелять из огнемета
«Дня тишины» на голосовании в России не будет