После рейда из съемных квартир Василеостровского района 45 иностранных граждан поехали в полицию

В Петербурге в Василеостровском районе города правоохранительные органы провели рейд, в результате которого 45 иностранных граждан поехали в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

60 сотрудников полиции осмотрели больше двух тысяч квартир в Василеостровском районе. Таким образом были зафиксированы нарушения, связанные с незаконным проживанием иностранных граждан.

Цель правоохранителей была проверить квартиры, которые сдают в аренду, а также легальность нахождения в них жильцов.

Особое значение имел момент выявлений нарушений миграционного законодательства и обнаружение «резиновых» квартир, в которых могут быть прописаны десятки, а то и сотни граждан.

Из 41 дома 21 квартира вызвала сомнения у сотрудников полиции. Нарушения выявили на улицах Железнодорожной и В. Шефнера.

После рейда 45 иностранных граждан поехали в полицию. А уже затем 29 из них привлекли к административной ответственности за нарушения норм миграционного законодательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга нашли почти 40 мигрантов-нелегалов.