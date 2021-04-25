В Московском районе Петербурге нашли почти 40 мигрантов-нелегалов

В 5 квартирах на Ленинском и Витебском проспектах, а также на улице Ленсовета выявлены факты массового проживания иностранных граждан. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В 5 квартирах на Ленинском и Витебском проспектах, а также на улице Ленсовета выявлены факты массового проживания иностранных граждан. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

За день полицейские проверили около двух тысяч квартир в Московском районе Петербурга, проверяя соблюдение норм миграционного законодательства. Несколько десятков нелегалов привлечены к административной ответственности.

В четверг, 22 апреля, правоохранители побывали в 51 жилом доме. В ходе рейды были обнаружены 16 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала сомнения.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, в пяти квартирах на Ленинском и Витебском проспектах, а также на улице Ленсовета массово проживали иностранцы. А в одной из квартир дома № 65 на проспекте Космонавтов была выявлена фиктивная постановка иностранцев на миграционный учет, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

В общей сложности в отдел доставили 36 мигрантов. Один из них попытался дать правоохранителю взятку в 5 тыс. рублей и стал фигурантом уголовного дела.

Также в ходе обхода у дома № 9 на Пулковском шоссе был обнаружен автомобиль Renault Logan, находящийся в федеральном розыске по Москве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 100 мигрантов-нелегалов попали в полицию после рейда в центре Петербурга.