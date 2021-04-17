Около 100 мигрантов-нелегалов попали в полицию после рейда в центре Петербурга

В профилактическом рейде было задействовано свыше ста участковых. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В профилактическом рейде было задействовано свыше ста участковых. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские провели масштабный профилактический рейд в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Они успели проверить более двух тысяч квартир и несколько хостелов.

В четверг, 15 апреля, в рейде было задействовано свыше ста участковых. Они обошли 235 жилых домов, проверяя соблюдение норм миграционного законодательства, а также законность сдачи жилья в аренду.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в одной из проверяемых квартир в Угловом переулке был выявлен факт фиктивной постановки на учет четверых мигрантов. «Резиновые» квартиры нашли на Владимирском проспекте, Парфеновской и Стремянной улицах, а также улице Некрасова. Кроме того, полицейские обнаружили колясочную, в которой жили мигранты из Средней Азии.

В результате в отдел были доставлены около 100 нелегалов. При этом 16 человек доставили из сдаваемых посуточно квартир на Гороховой улице и Спасском переулке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе нашли «резиновые» квартиры с мигрантами.