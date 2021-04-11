На Петергофском шоссе нашли «резиновые» квартиры с мигрантами

На Петергофском шоссе нашли «резиновые» квартиры с мигрантами
Рейд прошел 8 апреля. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции провели рейд и осмотрели более двух тыс. квартир в 16 жилых домах Красносельского района Петербурга. Стражи правопорядка искали мигрантов-нелегалов.

Рейд прошел 8 апреля. В двух домах на Петергофском шоссе полицейские выявили факты массового проживания иностранных граждан. В одной из таких квартир нелегально проживала семья иностранцев, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За нарушение миграционного законодательства 26 человек привлечены к административной ответственности. Один из местных жителей рассказал сотруднику полиции о том, что жильцы одной из квартир, возможно, причастны к незаконному обороту наркотических средств. Информация об этом проверяется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские проверили квартиры в 62 жилых домах на законность сдачи в аренду и законность проживающих в них лиц. В рейде участвовали более полусотни участковых.

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