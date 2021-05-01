На Шпалерной бывшая казарма Офицерской кавалерийской школы превратится в выставочное пространство

В Петербурге в Центральном районе города будут восстанавливать исторические здания на Шпалерной улице дома 51, после чего так возникнет музейно-выставочное пространство. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

О том, что дом в центре города на Шпалерной начнут реставрировать стало известно после заседания рабочей группы КГИОП. Там был одобрен проект реконструкции.

Отмечается, что обновлять здание будут, максимально сохраняя конструкции. Здесь возникнет музейно-выставочное пространство.

В пресс-службе Смольного объяснили, что от комплекса казарм Офицерской кавалерийской школы остались два здания. Их пользовала организация «Океанприбор», которая не раз перестраивала их и сооружала вокруг пристройки.

Согласно мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, к работе на данном объекте необходимо подойти крайне ответственно.

Проект реконструкции гласит, что исторические конструкции и кирпичную кладку насколько смогут, настолько и сохранят.

Эксперты смогут реанимировать старые строительные конструкции в порядочное состояние. При этом под зданием появится новый фундамент.

Не стоит забывать, что здесь были казармы Офицерской кавалерийской школы. В связи с этим встает вопрос об организации экспозиции, которая отразит в полной мере историю кавалерии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после реставрации Елагин дворец открывается для посещения.