Мурино вышел на второе место по численности населения Ленобласти

Город Мурино официально стал вторым городом Ленинградской области по численности населения. Он обогнал уже обогнал Всеволожск и приближается к показателям Гатчины.

На начало 2021 года в Муринском городском поселении проживают 79 125 человек. Речь идет только о зарегистрированных жителях. Из них в самом Мурино проживают 78 184 человека, а в деревне Лаврики насчитывается 941 житель.

В целом Всеволожский район оказался лидером по росту населенных пунктов. Активнее всего растут Янино и Бугры, энергичный рост также показывает Кудрово.

Самым густонаселенным городом Ленобласти по-прежнему остается Гатчина. Сегодня в ней проживают порядка 90 тысяч зарегистрированных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино и Новоселье к 2022 году откроются новые поликлиники. Оба учреждения будут рассчитаны на 600 посещений в смену.