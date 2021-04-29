В Мурино и Новоселье к 2022 году откроются новые поликлиники

Оба учреждения будут рассчитаны на 600 посещений в смену.

Власти Ленинградской области заявили, что в Мурино и Новоселье к 2022 году откроются новые поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент проекты находятся в фазе работы с документацией. Ожидается, что здания будут рассчитаны на 600 посещений в смену. На строительство объектов готовы выделить 371 миллион рублей.

Известно, что проект для возведения поликлиники в Новоселье уже утвержден, а вот проект учреждения в Мурино пока что только проходит экспертизу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на Вербной улице открытия новой поликлиники ожидают 1 сентября. Известно, что учреждение будет ежедневно обслуживать 600 жителей города.