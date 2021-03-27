В Петербурге на Вербной улице открытия новой поликлиники ожидают 1 сентября

Новое медицинское учреждение каждый день будет принимать около 600 жителей Приморского района Петербурга. Об этом сообщает телеграмм-канал Смольного «Пул 78».
Только отстроенная поликлиника в Приморском районе Петербурга откроет свои двери первого сентября, в День знаний.
В здании новой поликлиники сегодня побывал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Известно, что учреждение на Вербной улице будет ежедневно обслуживать 600 жителей города.
В ней разместятся регистратура, лаборатории, кабинеты врачей, терапевтическое, хирургическое, рентгенодиагностическое, стерилизационное отделения, отделения функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры.
Строительно-монтажные работы завершились еще в декабре прошлого года, после чего объект разрешили внедрять.
На данный момент в здании ведутся последние работы по закупке и монтировке оборудования. Ведь поликлиника должна принять первых пациентов уже первого сентября.
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