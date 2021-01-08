Новая школа на 1550 мест в Ленсоветовском откроется в апреле

В Пушкинском районе Ленобласти этой весной появится новая школа. Сейчас рабочие заканчивают отделочные работы. Власти подыскивают поставщиков оборудования и мебели.

В настоящее время для детей из поселка Ленсоветовский работает только одно учебное заведение — школа №460, в которой учатся 180 ребят с 1 по 9 класс. Школа работает с явной перегрузкой.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, новая школа будет рассчитана на 1550 учеников. Здание вмещает в себя 62 класса, два бассейна, три спортзала, актовый зал, а также столовую на 775 мест. Также в школе будет работать медицинский блок со стоматологическим кабинетом.

На оборудование город выделил почти 100 млн рублей. Новое здание будет передано в ведение действующей школы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Яхтенной достроили детский сад на 190 мест спустя 5 лет с начала работ.