Фигуристка Александра Трусова ушла из Академии Евгения Плющенко

Российский фигурист Евгений Плющенко заявил об окончании сотрудничества с фигуристкой-одиночницей Александрой Трусовой. Об этом сам тренер заявил у себя в социальных сетях в Instagram.

Напомним, что фигуристка Александра Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020.

А сегодня сам Плющенко написал, что они с Трусовой, заканчивающийся контракт, по обоюдному согласию, продлевать не стали.

Двукратный олимпийский чемпион указал, что с Александрой они прекрасно поработали, однако решили расстаться. При этом, о причинах ухода, по словам Плющенко, сторонам упоминать нельзя.

Теперь Александра Трусова вернется в «Хрустальный» к Этери Тутберидзе.

Бывший наставник пожелал фигуристке успехов и выразил уверенность в ее светлом будущем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у фигуристки Анны Щербаковой был лучший результат на Чемпионате мира по фигурному катанию в короткой программе.