У фигуристки Щербаковой лучший результат на ЧМ по фигурному катанию в короткой программе

Российская фигуристка Анна Щербакова показала наилучший результат в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщили РИА Новости.

Ученица Этери Тутберидзе получила от судей 81 балл. Щербакова безупречно исполнила тройной флип, аксель в два с половиной оборота и каскад лутц — риттбергер.

Второе место заняла японка Рики Кихиры, у нее 79,08 балла.

Другая россиянка Елизавета Туктамышева набрала 78,86 балла, став третьей.

Еще одна представительница России Александра Трусова показала 12-й результат — 64,82 балла.

26 марта фигуристкам представят произвольную программу.

Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда российские фигуристы выступают в Швеции под названием Figure Skating Federation of Russia (Федерация фигурного катания на коньках России) и флагом этой Федерации.

А форма спортсменов лишена элементов российского триколора и герба.

Было решено, что в случае победы россиян вместо гимна будет звучать тема из Первого концерта Петра Чайковского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские спортсмены лишились флага и гимна страны на крупных соревнованиях.