Российские спортсмены лишились флага и гимна страны на крупных соревнованиях

Российские спортсмены лишились флага и гимна страны на крупных соревнованиях
Специалисты ввели санкции против российских спортсменов. Фото: pixabay

Санкции ввели из-за допиногвого скандала.

Спортивный арбитражный суд вынес решение, согласно которому российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на Чемпионатах мира и Олимпийских играх до 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмены смогут носить форму, которая содержит цвета национального флага, но во время мероприятий не будет звучать гимн РФ. Во время выступлений будет отмечено, что перед зрителями – «нейтральный атлет». Болельщики при этом смогут вывешивать флаги.

Напоминаем, что решение приняли в связи с допинговым скандалом в 2019 году. Специалисты уверены, что в московской антидопинговой лаборатории проводились манипуляции, чтобы спортсмены избежали наказания за прием препаратов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Васильев сравнил использование допинга с распространением наркотиков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
допинг соревнования спортсмены


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бондаренко остался недоволен качеством уборки в Калининском районе
Зрители ликуют: Бузова проиграла в «Ледниковом периоде»
Россияне назвали лучший фильм 2020 года
Российские спортсмены лишились флага и гимна страны на крупных соревнованиях
Полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Петербурге
Круговой недоволен количеством игрового времени в «Зените»
В Ленинградском зоопарке заснули все сурки
Под Гатчиной два человека погибли в лобовом ДТП