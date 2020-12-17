Российские спортсмены лишились флага и гимна страны на крупных соревнованиях

Санкции ввели из-за допиногвого скандала.

Спортивный арбитражный суд вынес решение, согласно которому российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на Чемпионатах мира и Олимпийских играх до 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмены смогут носить форму, которая содержит цвета национального флага, но во время мероприятий не будет звучать гимн РФ. Во время выступлений будет отмечено, что перед зрителями – «нейтральный атлет». Болельщики при этом смогут вывешивать флаги.

Напоминаем, что решение приняли в связи с допинговым скандалом в 2019 году. Специалисты уверены, что в московской антидопинговой лаборатории проводились манипуляции, чтобы спортсмены избежали наказания за прием препаратов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Васильев сравнил использование допинга с распространением наркотиков.