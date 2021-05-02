Петербург попал в тройку популярных городов для бизнес-туристов

Северная столица заняла второе место в рейтинге самых популярных российских городов для бизнес-туристов. Первое место у Москвы, охват от всех командировок составил 40%. У города на Неве 23%. На третьем месте Иркутск.

Спрос на бизнес-перелеты в стране с начала года вырос на треть по сравнению с концом 2020 года. Специалисты объясняют это ростом командировок из-за отложенного спроса, сообщает АБН.

Город предпринимает целый ряд шагов Петербург сохранил свой статус столицы встреч, конгрессов и делового туризма. И это всё несмотря на пандемию.

Летом в Северной столице будет Международная конференция по исследованию космоса GLEX 2021. Она принесет бюджету Петербурга 132 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают от московских.