В Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают от московских

В Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают от московских
Коррективы в планы внёс и COVID-19. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В последнее время строительство метро в Северной столице ведётся не так быстро, как хотелось бы, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Причиной тому комитет называет ограниченное финансирование и сложную материальную ситуацию ОАО «Метрострой».

Коррективы в планы внёс и COVID-19. Несмотря на это, все усилия сосредоточены на том, чтобы обеспечить строительство объектов метро Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Покрас Лампас и другие художники раскрасили гигантские пасхальные яйца в Петербурге. К Пасхе петербургские художники вместе с Музеем Фаберже подготовили сюрприз Северной столице — 5 больших расписанных яиц. В майские каникулы они появятся в разных местах города на Неве. Среди авторов работ сам Покрас Лампас. Он закончит своё яйцо в пасхальную ночь.

ГУП "Петербургский метрополитен" коронавирус новости СПб ОАО «Метрострой» планы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают ...
Покрас Лампас и другие художники раскрасили гигантские пасхальные яйца в ...
В Zara на Невском проспекте в Петербурге на сотрудника напали с ножом
Дворцовый мост в Петербурге украсит праздничная подсветка в дни майских ...
В Кировском районе произошло смертельное ДТП
Дженнифер Лопес заподозрили в воссоединении с бывшим женихом Беном Аффлеком
В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится ЕС
Российская вакцина спасла одну европейскую страну от коронавируса