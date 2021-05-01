В Смольном объяснили, почему темпы строительства метро в Петербурге отстают от московских

В последнее время строительство метро в Северной столице ведётся не так быстро, как хотелось бы, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Причиной тому комитет называет ограниченное финансирование и сложную материальную ситуацию ОАО «Метрострой».

Коррективы в планы внёс и COVID-19. Несмотря на это, все усилия сосредоточены на том, чтобы обеспечить строительство объектов метро Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Покрас Лампас и другие художники раскрасили гигантские пасхальные яйца в Петербурге. К Пасхе петербургские художники вместе с Музеем Фаберже подготовили сюрприз Северной столице — 5 больших расписанных яиц. В майские каникулы они появятся в разных местах города на Неве. Среди авторов работ сам Покрас Лампас. Он закончит своё яйцо в пасхальную ночь.