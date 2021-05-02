«Тойота» на Большевиков вырвала из земли несколько метров забора и въехала в ГАЗель

"Тайота" снесла себе весь "нос". Фото: "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Петербурга".

"Тайота" снесла себе весь "нос". Фото: "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Петербурга".

В Петербурге в Невском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль снес ограждения. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе на проспекте Большевиков у дома 3 произошла авария. По мнению очевидца ДТП, машина «Тойота Кимри» неожиданно вылетела на встречную полосу и сбила барьерное ограждение между автомобильными дорогами.

На фотографиях в Интернете выглядит все довольно страшно. Потому как заметно, что металлический забор на протяжении нескольких метро будто вырван из земли и лежит рядом.

При этом, забором автомобиль не отделался. Помимо прочего «Камри» въехала в ГАЗель.

Пользователь Сети, который якобы живет напротив, сфотографировав аварию, признался, что когда все происходило, было довольно громко.

На фотографии, к сожалению, не попали ни машины скорой помощи, ни автомобили Госавтоинспекции. О состоянии водителя «Тойоты» на данный момент ничего неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе произошло смертельное ДТП.