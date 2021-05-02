Правоохранители начали проверку ДТП, унесшего жизни двоих мужчин в Выборгском районе

Правоохранители начали проверку ДТП, унесшего жизни двоих мужчин в Выборгском районе
Двое мужчин скончались на месте. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы начали проверку по поводу дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области, унесшего жизни двоих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что накануне вечером в начале девятого на повороте на поселок Лейпясуо в Выборгском районе Ленобласти, водитель «Пятерки» не справился с управлением и врезался дерево.

Затем автомобиль опрокинулся. Получилось так, что машину зажало между двумя деревьями.

По предварительным данным, в результате этой аварии водитель и пассажир от полученных травм, не совместимых с жизни погибли еще на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

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