Правоохранители начали проверку ДТП, унесшего жизни двоих мужчин в Выборгском районе

Правоохранительные органы начали проверку по поводу дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области, унесшего жизни двоих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что накануне вечером в начале девятого на повороте на поселок Лейпясуо в Выборгском районе Ленобласти, водитель «Пятерки» не справился с управлением и врезался дерево.

Затем автомобиль опрокинулся. Получилось так, что машину зажало между двумя деревьями.

По предварительным данным, в результате этой аварии водитель и пассажир от полученных травм, не совместимых с жизни погибли еще на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

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