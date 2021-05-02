В восстановленном храме архитектора Росси прошло пасхальное богослужение ЗВО

В Петербурге главный православный праздник Пасха прошла в восстановленном Храме во имя великомученика Георгия Победоносца в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В воскресенье здесь собрались верующие военнослужащие Западного военного округа, гражданский персонал, члены их семей и ветераны.
Кроме того, прошла церемония освящения икон, которые позднее передадут в округ.
Известно, что храм Георгия Победоносца создал Карл Иванович Росси в 1822 году. Сооружение стало первым главным храмом Российской императорской армии.
Здесь увековечили сотни имён офицеров, которы убили в боях.
Однако в 1917 году храм стал бытовым помещением. Однако сегодня это уже восстановленное здание и действует на территории штаба Западного военного округа.
Помимо прочего свыше 25 тыс. верующих военнослужащих Западного военного округа участвовали в богослужениях, прошедших в войсковых храмах и церквях в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Смоленской, Воронежской, Брянской областях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолёт с благодатным огнём прибыл в аэропорт Петербурга Пулково.