В восстановленном храме архитектора Росси прошло пасхальное богослужение ЗВО

Сегодня храм восстановлен и действует на территории штаба Западного военного округа. Фото: Pixabay

Сегодня храм восстановлен и действует на территории штаба Западного военного округа. Фото: Pixabay

В Петербурге главный православный праздник Пасха прошла в восстановленном Храме во имя великомученика Георгия Победоносца в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В воскресенье здесь собрались верующие военнослужащие Западного военного округа, гражданский персонал, члены их семей и ветераны.

Кроме того, прошла церемония освящения икон, которые позднее передадут в округ.

Известно, что храм Георгия Победоносца создал Карл Иванович Росси в 1822 году. Сооружение стало первым главным храмом Российской императорской армии.

Здесь увековечили сотни имён офицеров, которы убили в боях.

Однако в 1917 году храм стал бытовым помещением. Однако сегодня это уже восстановленное здание и действует на территории штаба Западного военного округа.

Помимо прочего свыше 25 тыс. верующих военнослужащих Западного военного округа участвовали в богослужениях, прошедших в войсковых храмах и церквях в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Смоленской, Воронежской, Брянской областях.

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