Второго мая в Петербурге проведут 25 бесплатных экскурсий в честь праздника

В Петербурге второго мая в честь открытия туристического сезона Администрация города решила организовать ряд бесплатных экскурсий по Северной столице.

В связи с тем, что президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, то Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

Поучаствовать в социальной акции «Гостеприимный Петербург» решили 17 туроператоров города.

Так, второго мая для горожан и гостей города на Неве пройдут бесплатные экскурсии в разных районах Петербурга.

График экскурсий опубликован в интернет-журнале РСТ Северо-Запад – RTourNews.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылась выставка уличных художников, переехавших в стены галереи.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что с 1 по 3 мая в Юсуповском саду будут стрелять из огнемета.