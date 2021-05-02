2 мая напротив стрелки Васильевского острова устроят шоу на аквабайках

В Петербурге устроят шоу на водных мотоциклах. Фото: Вконтакте

В Петербурге устроят шоу на водных мотоциклах. Фото: Вконтакте

В Петербурге в честь открытия туристического сезона в 17:00 пройдет флешмоб гидроциклистов.

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

Так, в течение часа с 17:00 и до 18:0 в акватории реки Невы между Стрелкой Васильевского острова и Заячьим островом гидроциклисты представят фристайл на аквабайках.

Организаторы обещают зрелищное и экстремальное представление на воде.

Однако погодные условия в Петербурге могут помещать насладиться красочным шоу на аквабайках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылась выставка уличных художников, переехавших в стены галереи.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что с 1 по 3 мая в Юсуповском саду будут стрелять из огнемета.