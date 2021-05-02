В Гатчине поймали индивидуального предпринимателя, установившего пенсионерке ненужное оборудование за 15 тыс. рублей

В Гатчине полиция задержала индивидуально предпринимателя, который поставил 67-летней пенсионерке ненужное ей пожарное оборудование и взял с женщины за это 15 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители раскрыли мошенничество с установкой пожарного оборудования.

Известно, что 27 апреля в полицию Фрунзенского района обратилась женщина. Она рассказала, что к ней домой на Софийскую пришел неизвестный мужчина и убедил ее в необходимости срочно устанавливать пожарное оборудование. Женщина согласилась и после «выполненной работы» заплатила за услугу 15 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

После оперативно-розыскных мероприятий 30 апреля в Гатчине задержали 34-летнего индивидуального предпринимателя. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Колпино задержали мужчину, который похитил автомобиль у пенсионера, а затем попал на нем в ДТП.