Началась проверка после столкновения автоледи на «Калине» и подростка на мопеде

Женщина за рулем "Лады Калины"столкнулась с 16-летним подростком. Фото: pixabay

Женщина за рулем "Лады Калины"столкнулась с 16-летним подростком. Фото: pixabay

Накануне вечером, в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 16-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, около половины десятого в Красносельском районе, в Красном селе 34-летняя автоледи за рулем «Лады Калины» столкнулась с подростком на мопеде.

Известно, что все произошло, когда женщина поворачивала налево на регулируемом перекрестке. Тогда-то она и столкнулась с транспортным средством «Ямаха» (мопед). 16-летний подросток ехал со встречного направления прямо.

ДТП обернулось для парня госпитализацией в тяжелом состоянии. В данный момент проводится проверка.

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