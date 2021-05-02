Киркоров переоделся в таксиста и подвез несколько россиян

Некоторым артист даже включил свою новую песню, чтобы узнать мнение о творчестве.

Певец Филипп Киркоров принял участие в съемках рекламного ролика «Сбербанка» и для этого поработал таксистом. В процессе он смог узнать, что о нем думают россияне.

Первая пассажирка призналась водителю, что раньше ей нравится Киркоров, но сейчас она изменила о нем мнением. Также она добавила, что некоторые песни артиста «очень интересные».

Второй пассажир назвал Киркорова «шоумена», который жаждет побольше внимания и идет ради него на него. Личность певца он назвал «спорной» и «одиозной». Артист пожаловался пассажиру, что его часто путают с Киркоровым и исполнил ему песню. Мужчина заявил, что сразу раскусил розыгрыш и решил подыграть.

Также Киркоров подвез двух девушек – им творчество артиста не понравилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева снова не пригласила Киркорова на день рождения.