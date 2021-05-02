В Петербурге скончался спортивный комментатор Леонид Генусов

В Петербурге скончался спортивный комментатор Леонид Генусов
Генусов умер в возрасте 62 лет. Фото: скриншот видео Зенит-ТВ

Журналист скончался в возрасте 62 лет.

В Санкт-Петербурге скончался спортивный комментатор Леонид Генусов, ему было 62 года. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на родственников журналистов.

Все случилось вечером 1 мая. Сын журналиста рассказал, что Генусов умер из-за остановки сердца. Пока непонятно, когда состоится прощание с комментатором и при каких обстоятельствах. ФК «Зенит» уже выразил соболезнования родным и близким Генусова.

Напоминаем, что комментатор с 1999 года возглавлял пресс-службу петербургского клуба «Зенит». Также он был ведущим нескольких перед, таких как «Зенит-XXI», «Футбольные истории», «Свободный удар» и других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» покинул свой пост.

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