В Петербурге скончался спортивный комментатор Леонид Генусов

Журналист скончался в возрасте 62 лет.

В Санкт-Петербурге скончался спортивный комментатор Леонид Генусов, ему было 62 года. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на родственников журналистов.

Все случилось вечером 1 мая. Сын журналиста рассказал, что Генусов умер из-за остановки сердца. Пока непонятно, когда состоится прощание с комментатором и при каких обстоятельствах. ФК «Зенит» уже выразил соболезнования родным и близким Генусова.

Напоминаем, что комментатор с 1999 года возглавлял пресс-службу петербургского клуба «Зенит». Также он был ведущим нескольких перед, таких как «Зенит-XXI», «Футбольные истории», «Свободный удар» и других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» покинул свой пост.