Корабль Crew Dragon вернулся на Землю спустя несколько месяцев

Корабль Crew Dragon вернулся на Землю спустя несколько месяцев
Астронавты чувствуют себя после полета хорошо. Фото: https://pixabay.com/

На корабле путешествовали четыре астронавта.

Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю – он приземлился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды. Внутри находились четыре астронавта. Об этом сегодня, 2 мая, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что изначально на МКС в ноябре 2020 года прилете экипаж из американцев и одного японца. Со временем их сменяли другие экипажи, в составе которых были также француз и россияне.

После приземления астронавтам нужно пройти медосмотр. По предварительным данным, с ними все хорошо и никаких жалоб на самочувствие нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что NASA высадит на Луну женщину-астронавта. Планируется, что она ступит на спутник Земли в 2024 году в рамках лунной программы НАСА «Артемида».

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