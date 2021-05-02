Корабль Crew Dragon вернулся на Землю спустя несколько месяцев

На корабле путешествовали четыре астронавта.

Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю – он приземлился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды. Внутри находились четыре астронавта. Об этом сегодня, 2 мая, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что изначально на МКС в ноябре 2020 года прилете экипаж из американцев и одного японца. Со временем их сменяли другие экипажи, в составе которых были также француз и россияне.

После приземления астронавтам нужно пройти медосмотр. По предварительным данным, с ними все хорошо и никаких жалоб на самочувствие нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что NASA высадит на Луну женщину-астронавта. Планируется, что она ступит на спутник Земли в 2024 году в рамках лунной программы НАСА «Артемида».