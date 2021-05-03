В жилом доме на Садовом кольце в Москве произошел пожар. Один человек погиб

В трехэтажном жилом доме в центре Москвы произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Сообщение о пожаре поступило в 00.34 мск.

Возгорание произошло по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7. Пожар, по предварительным данным, произошел на первом этаже трехэтажного жилого дома, сообщили в столичном ГУ МЧС.

Эвакуировали девять человек. Один человек погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Тосно Ленинградской области после пожара в посёлке Ульяновка в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Сообщается, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».