В жилом доме на Садовом кольце в Москве произошел пожар. Один человек погиб

В трехэтажном жилом доме в центре Москвы произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
Сообщение о пожаре поступило в 00.34 мск.
Возгорание произошло по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7. Пожар, по предварительным данным, произошел на первом этаже трехэтажного жилого дома, сообщили в столичном ГУ МЧС.
Эвакуировали девять человек. Один человек погиб.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Тосно Ленинградской области после пожара в посёлке Ульяновка в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Сообщается, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».