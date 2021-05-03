Петербург и Ленобласть запустили новый водный маршрут в Крепость Орешек

В понедельник состоялся запуск регулярного рейса скоростного речного судна «Метеор» из Петербурга в крепость «Орешек».

Первый теплоход, который отвез желающих в Шлиссельбург по маршруту под названием «Путь Петра Великого», отправился от причала «Румянцевский спуск», расположенного на Университетской набережной. Планируется, что на майских праздниках «Метеор» будет ходить каждый день, а после – только по выходным.

«Символично, что мы стартуем из Северной столицы в Шлиссельбург. Теплоход пройдет по всей Неве. Туристы увидят самые красивые виды Санкт-Петербурга и Ленобласти», — говорится в сообщении пресс-службы администрации 47-го региона.

Напомним, крепость Орешек была основана у истоков Невы внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем в 1323 году. Здесь было одержано много значимых побед.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в крепости Орешек планируется провести масштабную реставрацию. В 2023 году исполнится 700 лет со дня ее основания.