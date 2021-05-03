Фанаты «Локомотива» пожаловались на чрезмерные ограничения во время матча с «Зенитом»

РПЛ и РФС пообещали провести проверку и выяснить, так ли это.

Болельщики «Локомотива» выразили недовольство из-за применения чрезмерных ограничительных мер в отношении них во время матча с «Зенитом». Свою жалобу они направили в РПЛ с РФС, которые пообещали разобраться в ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

В «Локомотиве» отметили, что для фанатов предоставили всего 1,8 тысяч билетов, хотя стадион позволял вместить как минимум две тысячи болельщиков из Москвы. Также фанатов пересаживали, в связи с чем трибуна была переполнена. Некоторые добавляют, что после окончания встречи всех принудительно вывезли с территории стадиона, несмотря на то, что они приехали на личных автомобилях, припаркованных у арены.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Локомотива» состоялась в воскресенье, 2 мая. После нее петербургская команда стала досрочным чемпионом России.

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