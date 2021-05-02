Дзюба отметил чемпионство в костюме Дэдпула

Форвард петербургского «Зенит» Артем Дзюба вышел на награждение по случаю завоевания чемпионского титула в костюме героя фантастической вселенной супергероев Marvel, а именно в Дэдпула.

В таком виде президент Российского футбольного союза Александр Дюков повесил на его шею золотую медаль.

«Кто это? Такие вещи надо знать. Это Дэдпул. Он — самый лучший. А самое лучшее у него — регенерация, так что это — я. Давно у меня этот костюм, и хотел побаловаться. В третье подряд чемпионство можно побаловаться», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Напомним, петербургский «Зенит» разгромил «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун. После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул. Для «Зенита» это третье чемпионство подряд и седьмое в современной истории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».