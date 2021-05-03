Участник Little Big из Петербурга устроил пьяный дебош

Участник Little Big из Петербурга устроил пьяный дебош
Музыченко никак не комментирует инцидент. Фото: скриншот Instagram

Артист напился и якобы угрожал ножом работникам нижегородского клуба.

Лидер группы The Hatters и участник Little Big Юрий Музыченко напился в нижегородском клубе Tago Mago, а затем устроил дебош. Об этом сообщает канал Ni Mash.

Источник уверяет, что Музыченко выпивал в рамках гастролей. В какой-то момент его якобы не устроило обслуживание, что стало причиной для угроз с ножом. По предварительным данным, никто не пострадал, а пьяного артиста еле удалось выпроводить из заведения. В тот день в клубе должен был выступать Антон Рипатти, но мероприятие отменили.

Музыченко пока никак не комментирует слухи, а также видео, опубликованное каналом, но котором слышно голос музыканта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Little Big выпустила новый клип в период пандемии.

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