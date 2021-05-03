Эксперт объяснил, кому стоит отказаться от кофе

От кофе могут быть проблемы со здоровьем. Фото: Pixabay

От кофе могут быть проблемы со здоровьем. Фото: Pixabay

Сразу при нескольких болезнях нельзя злоупотреблять бодрящим напитком.

Нутрициолог рассказала, кому стоит отказаться от кофе. В первую очередь это касается людей с диабетом, заболеваниями ЖКТ, инсулинорезистентность, пониженное давление и другие проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Москва 24».

Эксперт отметила, что злоупотреблять напитком никому не стоит, так как он отрицательно влияет на состояние кожи и способствует прибавке веса. Если хочется выпить кофе, то можно отдать предпочтение напитку без добавок, то есть американо без сахара.

«Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника»,

— объяснила эксперт.

Из-за этого организм ослабевает и не может бороться с различными вирусами и бактериями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала об опасности кофе и чая для похудения.