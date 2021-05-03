В Дании не будут больше использовать препарат J&J в вакцинации против COVID-19

Власти смутило, что из-за препарата могут образовываться тромбы.

Власти Дании заявили, что в стране больше не будут использовать вакцину от коронавируса Johnson & Johnson. Дело в том, что из-за препарата в некоторых случаях образовываются тромбы и эксперты считают этот риск неоправданным. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на управление по здравоохранению королевства.

«Дания отказывается от использования вакцины Johnson & Johnson. Власти полагают, что достоинства применения вакцины не перевешивают риски возникновения тромбов»,

— говорится в сообщении.

До этого власти Дании заявили, что в стране не будут применять AstraZeneca.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя прививаться «Спутником V».