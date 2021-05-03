Алла Пугачева не поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Артисту исполнилось 54 года, но этот факт оставила без внимания его бывшая супруга.

Певица Алла Пугачева не стала поздравлять своего старинного друга Филиппа Киркорова с 54-летием. На это обратили внимание поклонники артистов, которые не нашли праздничных постов в Instagram-аккаунте Примадонны.

Известно, что Пугачева и Киркоров не общаются на протяжении нескольких месяцев. Непонятно, что стало причиной размолвки, но Примадонна даже отписалась от друга в социальных сетях. Раньше Пугачева всегда публично поздравляла Киркорова, но с 2019 года перестала это делать.

Конечно, артист мог получить личное поздравление, но поклонники в этом сомневаются. Фанаты продолжают гадать, какая кошка пробежала между бывшими супругами и как скоро они помирятся.

Вполне возможно, что камнем преткновения стали политические взгляды Пугачевой и Киркорова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров переоделся в таксиста и подвез несколько россиян.