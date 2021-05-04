Актер Олег Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации

Актер Олег Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации
Актера госпитализировали во время спектакля. Фото: Baltphoto

Артисту стало плохо прямо в театре.

Народный артист России Олег Вавилов рассказал, как себя чувствует после госпитализации из театра. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Известно, что актеру стало плохо прямо во время спектакля. Вавилов почувствовал головокружение и попросил вызвать скорую помощь. Артист предполагает, что самочувствие ухудшилось на фоне перемены погоды. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, где ему придется «полежать на профилактике». Сейчас с Вавиловым все в порядке, и он ни на что не жалуется.

Напоминаем, что о госпитализации артиста стало известно 2 мая. Его увезли из московского Театра сатиры из-за транзиторной ишемической атаки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Водонаеву экстренно госпитализировали с симптомами инсульта. Медики доставили Водонаеву в больницу, так как у нее западал язык и была невнятная речь — распространенные признака инсульта.

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