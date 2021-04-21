Водонаеву экстренно госпитализировали с симптомами инсульта

Телеведущую и бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву госпитализировали с подозрением на инсульт.

Об этом стало известно во вторник, 20 апреля. Блогер записала Stories в Instagram из больничной палаты. Она заверила поклонников, что сейчас с ней все хорошо, однако некоторое время ей все же придется провести в клинике.

Медики доставили Водонаеву в больницу, так как у нее западал язык и была невнятная речь — распространенные признака инсульта. Точный диагноз должен стать известен совсем скоро от медиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алена Водонаева комментировала закрытие проекта.

Напоминаем, что «Дом-2» закрыли в декабре 2020 года, скорее всего, из-за потери интереса аудитории. Создатель шоу Валерий Комиссаров заявлял, что «Дом-2» не смотрят, так как «люди хотят передачу про себя, а не про пельмени на губах».