«Как ни крути, это целая эпоха»: Водонаева прокомментировала закрытие шоу «Дом-2»

Модель и бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала закрытие проекта.

«Как ни крути, это целая эпоха. 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку», — написала она своей странице в Instagram.

Она отметила, что это верное со стороны руководства канала и 2020 год подходит для этого как нельзя кстати.

Популярное телешоу «Дом-2», которое выходило в эфир более 15 лет, будет закрыто. Об этом стало известно вечером 18 декабря. Многие известные его участники комментируют закрытие телепроекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая участница «Дома»-2» Ольга Бузова прокомментировала закрытие реалити-шоу. Она считает, проект «изменил российское телевидение». Об этом экс-соведушая программы написала в своем Instagram-аккаунте.