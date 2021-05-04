В Ленобласти задержан мужчина, сбивший насмерть собственную мать

В Ленинградской области нетрезвый мужчина сбил собственную мать.

Инцидент произошел 3 мая.

В полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов по 3-му проезду 4-й Линии СНТ «Треугольник» массива «Восход» Кировского района Ленобласти 37-летний петербуржец, находясь за рулем автомобиля Ford Focus сбил свою мать 1955 года рождения, сообщили в ГУ МВД по городу и региону. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 4 мая в Приморском районе Петербурга на пересечении Богатырского проспекта и улицы Стародеревенской произошло ДТП с перевертышем. По словам очевидцев, авария случилась посреди перекрестка.