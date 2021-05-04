В Ленобласти 15-летний подросток попал под поезд

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после травмированием несовершеннолетнего на железнодорожных путях в Ленобласти.

Напомним, 3 мая 15-летний подросток попал под поезд на перегоне железнодорожных станций «Колпино-Саблино». Пострадавшего госпитализировали.

По факту травмирования ребенка проводится проверка, сообщили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инцидент на железной дороге произошел накануне, 19 апреля. Примерно в восемь часов вечера электропоезд «Ласточка», следующий из Выборга, сбил 20-летнего петербуржца, который, по всей видимости, стоял рядом с железными путями или собирался их переходить, но не заметил поезд.