В Ленобласти 15-летний подросток попал под поезд

В Ленобласти 15-летний подросток попал под поезд
По факту травмирования ребенка проводится проверка. Фото: pixabay.com

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после травмированием несовершеннолетнего на железнодорожных путях в Ленобласти.

Напомним, 3 мая 15-летний подросток попал под поезд на перегоне железнодорожных станций «Колпино-Саблино». Пострадавшего госпитализировали.

По факту травмирования ребенка проводится проверка, сообщили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инцидент на железной дороге произошел накануне, 19 апреля. Примерно в восемь часов вечера электропоезд «Ласточка», следующий из Выборга, сбил 20-летнего петербуржца, который, по всей видимости, стоял рядом с железными путями или собирался их переходить, но не заметил поезд.

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