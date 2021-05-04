Задержан уроженец закавказского государства, открывший стрельбу из травмата

В Петербурге полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в человека. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в полицию Гатчинского района поступили две телефонограммы о том, что в медучреждение самостоятельно обратились двое мужчин, 41 и 44 лет. У старшего из них зафиксированы резанные раны, а у второго огнестрельное ранение. Как удалось установить полицейским, что потерпевшие получили травмы в ходе дорожного конфликта с водителем автомобиля «Хендай», который сначала выстрелил в одного из оппонентов, а после нанес травмы второму. Инцидент произошел в ночь на 4 мая у дома 1 по улице Чкалова в городе Гатчина .