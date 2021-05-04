В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками

Установлено, что за 4 года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллионов рублей. Фото: pixabay

Установлено, что за 4 года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллионов рублей. Фото: pixabay

В Петербурге полиция задержала 8 человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной банковской деятельности и семеро активных участников, в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них – женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них.

Женщина-организатор заключена под домашний арест. Мера пресечения в виде запрета на осуществление отдельных действий избрана в отношении четверых ключевых фигурантов. Еще трем женщинам, обналичивавшим денежные средства через банкоматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Раннее сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели масштабную серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по статье 172 УК РФ.

По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств. Среди клиентов «черных» банкиров были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов.

Для целей своей деятельности злоумышленники использовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Денежные средства организаций-клиентов на основании мнимых контрактов поступали на расчётные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы. За свои услуги «банкиры» взымали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств. Установлено, что за 4 года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллионов рублей.

По местам жительства фигурантов, а также в ряде нежилых помещений оперативники провели серию из 20 обысков. В результате следственно-оперативных мероприятий обнаружены и изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан подозреваемый в избиении мужчины на Школьном переулке.